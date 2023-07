Pedro Piqueras le dice a la cara a Yolanda Díaz cómo la llaman en Podemos y su reacción es firme

El periodista Pedro Piqueras ha protagonizado un momento notable durante su entrevista en Informativos Telecinco a Yolanda Díaz, candidata de Sumar en las elecciones generales.

"Lejos de la seriedad yo creo que hay una cuestión frívola con usted porque usted es militante del Partido Comunista, ¿no? ¿Y por qué le llaman sus antiguos socios de Podemos, en un tono que yo creo que es peyorativo, la izquierda cuqui?", ha planteado directamente Piqueras.

"Es que a mí nunca me van a ver hablar así de nadie", ha respondido Díaz antes de que el periodista metiese una puntilla: "Algo de la izquierda descafeinada, en el caso de Sumar"

"Yo respeto a todo el mundo, jamás hablo mal de nadie, de verdad, respeto a todo el mundo, y además creo que a la gente no le gustan estas cosas. La gente quiere conocer cuáles son los proyectos que tenemos para nuestro país", ha proseguido la también vicepresidenta del Gobierno.

"A lo largo de mis tres años y medio como ministra jamás he hablado mal de nadie, ni siquiera de mis adversarios políticos, no es mi cultura política. Yo debato sobre las ideas, he disputado con el PP aspectos que no compartía en absoluto, pero hablo de las propuestas políticas", ha insistido.

Díaz ha destacado que ella "jamás" ha descalificado a ningún dirigente político y ha garantizado que no lo va a hacer porque cree que "no aporta nada a la democracia".

"La ciudadanía siente una gran desafección con la política. No le gustan los insultos, las descalificaciones, el ruido. En fin, créame. Creo que la gente quiere personas respetuosas que digan lo que van a hacer con su país", ha zanjado.