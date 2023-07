El periodista Arturo Paniagua cuenta lo que le ha pasado en la estación de Chamartín y el enfado es total

El periodista y presentador Arturo Paniagua ha contado desde su cuenta de Twitter el suceso que le ha ocurrido este domingo en la estación de trenes Madrid-Chamartín-Clara Campoamor que ha levantado una gran indignación.

"Vengo a Chamartín a recoger a mi mujer y a mi hija. Me para un policía: 'Yo a ti ya te he parado alguna vez, ¿no?'. Respondo que no. 'Pues yo creo que sí'", ha señalado en la primera parte del tuit.

Arturo Paniagua ha detallado que, tras ello, le han pedido la documentación y su compañero "comprueba mi falta de antecedentes". "'Disculpe las molestias', me dice este último", ha explicado.

El comunicador no ha dudado en expresar su enfado total con la acción del policía. "El que juraba haberme parado con anterioridad no dice nada. A mí no me ha parado jamás, pero sí a muchos otros con los que ha tenido un PREJUICIO ENORME", ha señalado.

"Gente a la que por su raza o aspecto se les presupone ser delincuentes, cuando nuestro único “error” es cruzarnos con ellos 😔", ha sentenciado en la segunda publicación.

El que juraba haberme parado con anterioridad no dice nada. A mí no me ha parado jamás, pero sí a muchos otros con los que ha tenido un PREJUICIO ENORME. Gente a la que por su raza o aspecto se les presupone ser delincuentes, cuando nuestro único “error” es cruzarnos con ellos 😔 — Arturo Paniagua (@ajpaniagua) July 16, 2023

Decenas de usuarios han mostrado de forma unánime su indignación con lo ocurrido y no han dudado en expresar su enfado: