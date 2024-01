Pide pan con tomate en Barcelona y lo que le sirven provoca cientos de reacciones al instante

El usuario de X @jmangues ha provocado cientos de reacciones de forma instantánea al mostrar con una foto el plato que le pusieron en un establecimiento de Barcelona después de pedir pan con tomate.

El pantumaca es ya una elaboración popular en toda España y es bien sabido que se elabora con una rebanada de pan con medio tomate maduro restregado y aliñado con aceite de oliva, sal y a veces ajo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Pero lo que le pusieron al usuario fue ligeramente diferente. Tan diferente que a algunos les parece un auténtico atentado contra la gastronomía.

En la imagen se ven unas rebanadas de pan y hasta ahí llega todo el parecido con el plato que se podría esperar, ya que sobre el pan han colocado trozos de tomate cortados. Y ya está.

Pero del plato no ha llamado solo la atención eso. La tortilla que aparece también ha generado comentarios y el propio usuario ha señalado: "He visto cimientos de rascacielos menos estables y compactos".

Entre las reacciones destaca la de una persona que señala: "Diles que no te han servido lo que has pedido, que esto es pan y tomate, no con tomate".