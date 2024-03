Piden que se cuelgue este cartel en todos los gimnasios de España 

"Ojala en todos", "qué fantasía de gimnasio por favor", "muy bueno y sorprendente" y "cartel que sin duda debería estar en todos los gimnasios" son algunos de los cientos de mensajes que ha recibido la usuaria de X, antes Twitter, que ha colgado el cartel que hay en su gimnasio.

"No todos vienen al gym a transformar su cuerpo. Muchos vienen al calmar traumas, liberar estrés o sanar heridas. No opines sobre el cuerpo de los demás", se puede leer bien grande y con el "no opines" en gigante.

La publicación de este cartel ha disparado todos los registros numéricos de X, anteriormente Twitter, y ha superado en menos de 24 horas los 29.000 'me gusta', logrando un alcance de casi medio millón de personas.

Como siempre en este tipo de publicaciones hay comentarios de todo tipo aunque, en este caso, todos a favor de que los gimnasios tengan este cartel o uno con un mensaje similar.

"Si la gente se lo tomara en serio si los gimnasios pusieran cosas así, sí iría al gimnasio. Pero mejor seguir en casa porque experiencia negativa siempre allí", ha señalado un usuario de X.

Otra pide: "Y que no graben seria un golazo..igual mi opinión no importa soy un 1% del que no graba". Por último, otra cuenta una mala experiencia en se centro: "Que bien la verdad. En el mío había una báscula en medio del gimnasio y te hacían pesarte nada más entrar en medio de todo el mundo . Hasta que yo les dije que no lo iba a hacer me insistieron varias veces. Muy sano todo".