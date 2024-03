Se queja de que tiene que comprar muchos vestidos para tanta boda y la réplica de su madre es épica

La usuaria de TikTok @martabasa ha compartido en esa red social una de esas respuestas que dan las madres llenas de un impepinable sentido común.

En la conversación de WhatsApp, ella se lamenta de que tiene muchas bodas próximamente, con el gasto en ropa y vestidos que esas celebraciones traen consigo.

"Me han invitado a otra boda... ¡¡¡Yo no gano para vestidos!!!", exclama ella. Y la réplica de su madre acumula ya más de 10.000 'me gusta' en apenas 18 horas.

"Pues hija, repite, que no eres Isabel Preysler", le responde en una frase que ha provocado multitud de reacciones.

Por ejemplo, un usuario dice: "Esa sinceridad es la mejor al final😂💖".

"Un consejo muy 🔝 🤣", añade otra. Y otro subraya una realidad: "Los tíos: me voy a poner el mismo traje de siempre pero me voy a cambiar la corbata para que no se den cuenta. 😂".