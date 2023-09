Piden en Italia una tostada con aceite de oliva y tomate y lo que les sirven es pura FANTASÍA

Salir de España permite conocer otros paisajes, otras costumbres, otros sabores y otra gastronomía. Pero, a veces, este último punto provoca shocks culturales que suelen ser impactantes.

Como ejemplo, un tuit que ha publicado la usuaria @peraltuki y que en poco más de un día supera ya los 8.000 'me gusta'. "Mis padres han ido de viaje a Italia, se han intentado pedir una tostada con aceite de oliva y tomate y les han traído esto JAJAJAAJA", ha escrito.

Junto a ese mensaje ha publicado la foto del plato en cuestión, en el que se ve un mollete dentro del que han metido unas rodajas de tomate y unas cuantas aceitunas.

Tras el revuelo que ha provocado la imagen, la propia usuaria ha reaccionado con humor: "Weno Weno, más o menos el aceite está ahí, concretamente en las vacuolas de las células del mesocarpo de la aceituna".

Y luego, en respuesta a algunas críticas que empezaban a surgir, ha rematado: "La gente indignada porque mis padres se han pedido lo que les ha dao la santa gana pa desayunar en Italia jajajaajaja A ver, gente, la jubilada siempre gana".

Una usuaria ha dado una posible explicación a lo ocurrido: "Según como se lo hayan pedido le han traído lo correcto (esas en italiano son olive)".

"Hay que pedir bruschetta al pomodoro y no es para desayunar. Yo vivo en España y desayuno español fuera de casa, no se puede ir de viaje a Italia y pedir una tostada para desayunar", ha señalado.

Y otro ha añadido: "Me parto los putos cojones, me imagino a loa italianos rayadísimos diciéndole al cocinero: "no me preguntes, es lo que me han pedido".