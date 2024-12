Pocas veces ha sido tan claro Christian Gálvez como al hablar de estas palabras de Ayuso sobre la Navidad

El presentador Christian Gálvez ha hablado con un rotundidad poco habitual al ser preguntado en una entrevista en El Español sobre una de las declaraciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho en las últimas semanas sobre la Navidad.

El comunicador ha asegurado que su hijo "va a tener una educación religiosa", pero también "va a tener libre albedrío, para que cuando sea adulto decida lo que quiera decidir". "Mi hijo está bautizado. Y claro que le hablaré de Jesús. De mi Jesús", ha señalado.

Tras ello, le han preguntado por las palabras que mencionó Ayuso el pasado mes de noviembre, con las que aseguró que "cada vez se lee y se oye menos la palabra Navidad, cada vez se la llama menos por su nombre".

"No dejemos que nos la censuren, nos la quiten. Los que la odian, ellos sabrán por qué, van contra todo lo inocente y todo lo bonito de este mundo", reclamó la dirigente madrileña.

Christian Gálvez no ha dudado en mojarse y dejar bastante clara su opinión sobre estas declaraciones de Ayuso. "Creo que hay intereses en politizar la Navidad. ¿Qué coño? Sí, sí, claro que se quieren cargar la Navidad", ha indicado.

"Estoy de acuerdo con Ayuso. Me mojo. Sí. Que piensen de mí lo que les dé la gana", ha expresado, antes de avisar de que "se quiere instrumentalizar" la Navidad. "Es un instrumento político y competitivo, a ver quién pone el árbol más grande y las luces más bonitas. Y se pierde la esencia de todo esto", ha razonado.

Christian Gálvez ha asegurado que no van a conseguir acabar con la Navidad, porque "es indestructible". "Por la sencilla razón de que llevamos 2.000 años. Yo creo, y al que no cree, no voy a intentar convencerle de que crea, pero le diré 'si para ti es un cuentito, es el cuentito más bonito que se ha contado jamás'. Y es el cuentito más arraigado, aunque fuese mentira", ha sentenciado.