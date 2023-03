Pocos habían verbalizado en público lo que ha dicho Ramón Espinar para responder a Miguel Bosé

El exsenador de Podemos Ramón Espinar ha respondido de forma muy explícita al cantante Miguel Bosé tras las polémicas declaraciones que éste ha hecho esta semana en El Hormiguero sobre el covid, las vacunas y la libertad en España.

En una intervención en Más Vale Tarde, el periodista Iñaki López se ha referido al artista: "No podemos pasar por alto que ha mantenido un mensaje negacionista muy peligroso, asegurando incluso que el 5G mataba a los pájaros del cielo, que las vacunas daban cáncer o infertilidad. Y esto también es importante decirlo".

Ha sido entonces cuando Espinar ha soltado: "A mí la única reflexión es que son kilos y kilos y kilos de cocaína, de hachís, y de otras sustancias consumidas y lo que le ha costado una vacunita, que es un poquito así en un brazo y un par de días que te da un poquito de bajón".

"Si os habéis leído la autobiografía que escribió Miguel Bosé te das cuenta de que tú le puedes ver muy extravagante, muy raro, muy histriónico... pero es que poco me parece. No sé si me explico, es que ha tenido una vida horrorosa", ha matizado la periodista Cristina Pardo.

"Las anécdotas que comparte con su padre son muy duras y sin duda alguna marcan una infancia", ha admitido López antes de que Espinar rematase: "Por no ser totalmente negativo, le salvan algunos temazos.

Todo ello después de Pablo Motos preguntase en El Hormiguero a Bosé por sus polémicas declaraciones sobre la vacunación y el covid.

"Aquí de lo que tenemos que hablar es de libertades. Yo cuando emití ese criterio, emití mi parecer. No pasa nada. Hay espacio para todos", empezó diciendo el artista.

"Hasta ese día creía que eso se podía hacer, pero resultó que a partir de ahí ya no. Ese derecho constitucional que nos ampara para pensar y expresarnos libremente, había desaparecido, como muchos otros han desaparecido hoy en día", expresó.

A continuación, se dirigió explícitamente a Motos para opinar así: "No sé si estás de acuerdo o no, pero en la Transición teníamos muchas más libertades de las que tenemos ahora, sin ninguna duda".

"Al oficialismo de este Gobierno no le gustaba que yo llevase la contraria de lo que ellos pretendían lanzar. Yo sabía lo que iba a pasar y dije 'cuidado', y con un tuit me puse en contra al PSOE, al PP, a Vox, a Podemos...", se quejó.