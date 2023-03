Miguel Bosé hace terapia en El Hormiguero

Miguel Bosé ha vuelto a pisar el plató de El Hormiguero para, además de convertirse en invitado platino -esto es, haber acudido al menos diez veces- del programa de Pablo Motos, presentar junto al actor José Pastor la serie Bosé que se estrena el 3 de marzo en SkyShowtime España.

La visita de de Miguel Bosé a El Hormiguero coincide además con el estreno de Cover Night este jueves en TVE y, como siempre, por las polémicas que lo acompañan especialmente desde la pandemia, cuando se declaró en contra de las vacunas y negar la existencia del coronavirus.

Pero más allá del biopic que se estrenará en SkyShowtime España, Miguel Bosé ha aprovechado su presencia en El Hormiguero para hacer terapia y usar a Pablo Motos como confesor, al que no ha dudado en hacer algunas revelaciones sobre las controversias que ha protagonizado en los últimos años: coronavirus, la pérdida de voz, su sexualidad o la relación que mantuvo sobre sus padres.

En lo que respecta a su padre, Luis Miguel Dominguín, la confesión de Miguel Bosé ha sido una de las más íntimas y duras que se recuerdan. Del que fuera uno de los toreros más reconocidos en España, el autor de Amante Bandido ha asegurado que era un símbolo del franquismo y alguien muy intimidante que, tal como ha contado, lo trataba mal porque no lo consideraba un heredero digno. “Mi relación con mi padre al principio era mala, no me quería, pensaba que yo no era un heredero digno y me trataba feo. Pasado el tiempo decidí yo forzar el encuentro y ahí descubrí un hombre que no se correspondía para nada con el que había conocido. Era un hombre con una ternura increíble, de una calidez increíble, divertido hasta más no poder, un hombre brillante, rápido. Era fascinante”, le contaba Bosé a Pablo Motos.

También ha hablado de su madre Lucía Bosé, fallecida hace dos años: "Mi madre era todo lo contrario. Era distante y fría, milanesa, guapa, consideraba una de las mujeres más bellas del mundo, una intelectual y de vanguardia. Yo me preguntaba: ¿cómo han podido acabar juntos? Y descubrí que acabaron juntos por karma. A ella le estaba destinado él para que se jodiese y a él ella para que se jodiese", explicaba Miguel Bosé provocando la risa entre el público.

La sexualidad de Bosé y como le robó una novia a Julio Iglesias

También hubo tiempo para hablar de su sexualidad y de como tanto su discográfica como sus padres le dijeron que tenía que ocultar su bisexualidad: “En mi casa no había ese tipo de problemas, pero en la discográfica no querían que lo dijera. En aquella España todavía esas cosas no se podían hablar abiertamente. Era un suplicio, yo cuando salía los viernes siempre pillaba cacho, ya fuera de un lado o de otro. Al final tenía que mentir. Viví mucho de espalda a uno mismo, me decían que tenía que fingir. Era horrible. Pero bueno, también eso enseña”.

Curiosa ha sido también la anécdota en la que ha contado cómo "le robó" la novia a Julio Iglesias en su casa: Giannina Facio. Una mujer que define como "una maravilla" y con la que tuvo un crush, con la que estuvo 4 años y a la que le dedicó la canción Nena: "(Julio Iglesias) Me dejó solo en la piscina de su casa y de pronto llegó una chica, se metió en la piscina y cuando salió me miró y me dijo: '¿Y tú quien eres?'", ha explicado Bosé antes de apuntar que "nos miramos, hubo algo muy fuerte y estuvimos cuatro años juntos".

Pérdida de voz y polémica con el coronavirus

Pablo Motos no ha perdido la ocasión de preguntarle sobre una de las polémicas que lo persigue desde de el inicio de la pandemia y la entrevista con Jordi Évole: su postura contra las vacunas y la negación de que existe el coronavirus.

“De lo que tenemos que hablar es de libertades. Yo emití mi parecer. No pasa nada, tú te vacunas, yo no me vacuno… Hay espacio para todos. Resultó que el derecho constitucional que nos ampara a expresarnos y pensar libremente había desaparecido, como muchos otros han desaparecido hoy en día. Al gobierno no le gustaba que llevara la contraria a lo que ellos pretendían lanzar. Con un solo tuit me puse en contra a todos los partidos políticos. Yo pensé: ahí os quedáis. Cierre mis redes sociales y que cada uno hiciese lo que le diera la gana. Cada uno que se dé cuenta de lo que se tenga que dar cuenta”, ha explicado.

Sobre la pérdida de voz, Miguel Bosé ha desvelado el verdadero motivo por el que la perdió y, de paso, ha anunciado que el próximo año iniciará una gira.

Bosé fue al hospital para operarse de las dos vértebras que tenía rotas después de un accidente que tuvo cuando él era joven y en México, el médico le dijo "he visto algo que no me gusta nada" y en ese momento pensó en lo peor. Tras varios días, volvió a hablar con él y este le dijo "la sinusitis crónica no es tal, estamos seguros de que te puede desaparecer y hemos encontrado la causa de eso". Entonces, el cantante dijo "'¿qué es?' y me dijeron 'una muela'". Al poco tiempo "me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto".

"Para el año que viene, si Dios quiere, septiembre u octubre empezaré mi gira" concluía el artista asegurando que está trabajando de lleno para volver a grabar música y subirse encima de los escenarios.