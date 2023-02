Polémica en TikTok por lo que le ha ocurrido a esta profesora con la madre de un alumno

Son muchos los estudiantes que acuden a clases particulares para reforzar sus conocimientos y así conseguir aprobar las asignaturas pertinentes. En este caso concreto, esta profesora y usuaria de TikTok (@chinavidriales) ha relatado el trato despectivo que ha recibido de una madre tras "cancelar" una clase particular con su hijo.

"Entiendo el disgusto, pero no la falta de respeto", ha señalado la internauta tras las palabras de la progenitora: "No eres tan brillante como te crees, pendeja. Nadie va a volver a dar clase contigo".

Asimismo, también ha relatado que, antes de esta conversación de WhatsApp, le hizo el examen de acceso a la universidad a otro de sus hijos para que no suspendiera. Por eso, algunos usuarios han criticado la actitud de la profesora alegando "falta de ética" y otros han denunciado el trato vejatorio de la madre.

En cualquier caso, la polémica ha provocado que el vídeo haya acumulado 135.000 'me gusta', un millón y medio de reproducciones y una multitud de opiniones en la red.

Según cuenta, canceló una clase particular con uno de sus alumnos "seis horas antes" de la hora prevista, por lo que, en un primer momento, ha asegurado entender el "disgusto" de la progenitora.

"Estábamos en plena pandemia y yo estaba en la universidad. Tenía un examen muy importante. Yo nunca cancelaba las clases. Soy muy responsable con mi trabajo y los horarios, pero tenía la necesidad de estudiar", ha comenzado contextualizando.

La usuaria de TikTok ha relatado que le propuso recuperar la clase otro día, pero su alumno "no lo entendió y la madre menos". También ha explicado que, para comentarle la situación, le mandó un mensaje al estudiante, pero no obtuvo respuesta. Unos minutos después, fue la propia madre la que se puso en contacto con la profesora.

"Me habló ella para decirme que estaba actuando mal y que cómo le iba a cancelar la clase. Yo reconozco que fue el mismo día, seis horas antes, y era virtual. Entiendo el disgusto, pero no la falta de respeto, y ya en varias ocasiones me había faltado el respeto", ha continuado.

Del mismo modo, ha contado en la red que, cuando se conectaba de manera virtual con el hijo, él ni siquiera la decía "hola". Además, "el hermano de ese chico", que también era su alumno, "tenía que entrar en la facultad" y el examen que tenía que hacer era virtual. La progenitora le pidió "desesperada" que si podía hacerlo con él para que no suspendiese, es decir, que si podía hacer trampas y chivarle el examen a su hijo.

Ella accedió y, gracias a eso, el joven entró a la universidad con una nota muy buena, ha explicado. "Esto no puede quedar así. Va a tener que tomar más clases conmigo para entender todo lo que básicamente hice en el examen, pero nunca las tomó. Nefasto", ha concluido la internauta.

La polémica se ha generado porque muchos usuarios han opinado acerca de la "ética" de la profesora por hacer el examen de su alumno. Otros han relatado haber sufrido situaciones similares con los padres de estudiantes.