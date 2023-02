Triunfa en TikTok tras relatar lo que se ha encontrado una vecina en el ascensor de la comunidad

La usuaria de TikTok @_.aitt ha publicado la conversación de WhatsApp en la que sus vecinas denuncian que alguien ha defecado, literalmente, en mitad del ascensor, por lo que, cuando ha ido a entrar en él, se ha encontrado el lugar lleno de excrementos.

"Esto ya es vergonzoso. Alguien se ha cagado, literalmente", ha explicado una vecina en el chat para informar al resto de residentes de lo ocurrido. Aunque ellas se muestran en todo momento molestas, lo cierto es que los usuarios de la red no han podio evitar reírse de la situación.

Además, la internauta ha empleado un filtro de voz para publicar los audios provocando las carcajadas en la red. Por eso, el vídeo ha recogido casi 55.000 'me gusta', más de 522.000 reproducciones y una multitud de comentarios de usuarios comentando lo sucedido.

"Eh, mirad que me acabo de encontrar en el ascensor de los impares de la escalera A. Esto ya es vergonzoso. Alguien se ha cagado, literalmente. Pipi, mierda, de todo... Me parece horroroso. Cuando he entrado a la portería ya me ha venido mal olor, pero pensé que era porque, como está el agua cortada, igual venía de los desagües. Es que al final va a haber que poner cámaras dentro del ascensor porque esto ya es lo último", ha relatado la que se ha encontrado con los excrementos.

Por su parte, la "vecina 1", sin dar crédito a lo ocurrido, ha respondido así: "A ver... pero, ¿es una....? Lo voy a decir con todas las letras. ¿Eso es una mierda? ¿En serio? ¿Un pipi y una caca?". "Acabo de venir yo del supermercado y he tenido que subir en el otro ascensor", ha señalado otra.

Además, la autora de la publicación ha asegurado que "esto no es la primera vez que pasa", dando a entender que una o varias personas han defecado en el ascensor en otras ocasiones.

Debido a lo surrealista que resulta la situación, el vídeo de TikTok con esta conversación de WhatsApp no ha dejado de recibir comentarios desde su publicación, la mayoría jocosos y entre risas.