Pone este ejercicio a sus alumnos de Bachillerato y acaba dejando una reflexión de lo más cruda

El profesor Octavio Prieto, @octavio_pr en X, ha contado la situación que ha vivido con sus alumnos de primero de Bachillerato tras ponerle un ejercicio y no ha dudado en dejar una tajante reflexión.

"Tenemos un problema muy preocupante en Bachillerato. Un alto porcentaje de alumnos llegan con carencias muy graves en cosas básicas: comprensión lectora, redacción y matemáticas elementales", ha asegurado.

El profesor ha justificado que "sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero me preocupa", antes de contar lo que ha ocurrido con el ejercicio que le ha puesto a sus alumnos.

"Pongo un ejercicio: un país tiene una población activa de 25 millones de personas. Una tasa de paro del 12 %. Calcula el número de parados y ocupados. En primero de Bachillerato. Saben lo que es población activa, tasa de paro...", ha relatado.

Octavio Prieto ha reconocido que "más de la mitad de la clase no sabe hacerlo". "Me dicen: es que no hemos hecho ninguno igual. Saben hacer problemas que hayamos hecho antes, por repetición. Pero no saben calcular un porcentaje", ha explicado.

El profesor destaca que este tipo de ejercicios "los han hecho en 1º y 2º ESO". "Y los han hecho bien. Cuanto tocaba el tema. Pero no lo han aprendido", ha asegurado.

Después de que lo ocurrido se hiciera viral, con más de 2.000 me gusta, el profesor matizó en otro mensaje que "en ningún momento culpo al alumnado" y tampoco habla de "bajada de nivel". "No digo que antes fuera mejor, ni idea ni me importa. Me preocupa lo que veo", ha reflexionado.