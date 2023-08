Pone su primera denuncia en Australia tras una trifulca: la historia termina muy bien para ella

La usuaria de TikTok @martaregistrada es española, vive en Australia y ha publicado un vídeo contando lo que le ha ocurrido con el conductor de otro vehículo, por qué le ha denunciado y cómo se ha resultado el problema.

"Aparco mi furgoneta en este parking todos los días. Se qué los huecos son estrechos y que no da para abrir la puerta. Llego el otro día, aparco, abro la puerta con sumo cuidado, me meto dentro y a los 10 minutos escucho golpes", ha empezado relatando.

A continuación, ha contado que escuchó cómo rajaban la furgoneta, por lo que salió a ver qué pasaba: "Me encuentro a un señor mayor entrando en su coche con la llave llena de pintura blanca".

Según el hombre, la joven le había hecho una marca con su vehículo "al abrir la puerta", algo que ella negó rotundamente: "Yo no le he hecho nada. Aparco aquí todos los días (...) Lo que es evidente es que usted me ha arañado el coche".

Después de discutir con el susodicho y el miedo que le entró por la posibilidad de meterse en un lío y tener que volver a dormir en el sofá de sus padres en España, se calmó y decidió poner una denuncia para reclamar "justicia".

Tras una hora en la policía contando lo sucedido "entre risas" con el "guapo" oficial que le tocó, ha asegurado que lo más nítido que recordaba del señor es que "tenía varices".

"A la mañana siguiente me llaman, el viejo ha reconocido que golpeó mi furgoneta, pero que lo de la llave cree que puede haber sido un accidente y que no lo hico adrede", ha seguido relatando.

Las dos opciones para el 'acusado' fueron ir a juicio con la tiktoker o pagarle los daños ocasionados. Este eligió la segunda opción y así es como la joven obtuvo "una puerta derecha flamante en una furgoneta arañada por todos lados".

Y así ha terminado de contar el relato: "Tenía que costar 300 y lo sacamos por 620. Yo ya me imaginaba con ese dinero en la cuenta, pero, como esto es un país justo, el hombre se lo paga directamente al mecánico".