Ponen ascensor en el edificio, algunos vecinos se niegan a pagar y la venganza del resto es radical

Uno de los momentos que más tensiones puede crear en las comunidades de vecinos es el de acometer una obra de envergadura, que supone de forma irremediable la llegada de una derrama y el desembolso de grandes cantidades de dinero.

Las formas de gestionar las tiranteces que pueden surgir en estas situaciones son muy variadas. Y una de las más radicales la ha mostrado la popular cuenta @LiosdeVecinos, que ha subido un vídeo en el que una persona muestra lo que hicieron en su comunidad.

Según explica, los vecinos decidieron instalar un ascensor en un edificio antiguo, de más de 100 años. ¿El problema? No todos lo querían, así que quienes no estaban de acuerdo decidieron no pagar.

La solución es una fantasía: el ascensor solo tiene botones para subir a las plantas en las que viven los vecinos que pagaron. Y, en las que no, no hay ni siquiera puerta del ascensor, para que no se pueda usar. Se ve simplemente una pared.

Muchos usuarios, sin embargo, han encontrado un punto débil a esa actuación. El ascensor para en las entreplantas debido a su peculiar diseño, así que los vecinos que no pagaron tienen que subir o bajar las mismas escaleras que los que sí lo hicieron.