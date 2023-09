Pregunta a un cliente por su madre y la conversación que se genera es surrealista

La usuaria de Twitter @ChimmyKai ha publicado la conversación que ha tenido con el cliente de la tienda en la que trabaja porque no da crédito a lo sucedido.

"¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Me quería morir de la vergüenza", ha manifestado la internauta tras contar lo ocurrido.

Después de preguntar a este por su madre, porque hacía unos días que no acudía a comprar al establecimiento, el hombre le ha contestado con un simple "aquí está".

Al no entender la contestación, el consumidor ha concretado así su primera respuesta: "Sí, en la bolsa. Nos acaban de dar las cenizas y las llevaba a casa, pero me ha dado hambre y he venido a por una pizza".

La tuitera, además de explicar cómo se ha sentido, también ha calificado la situación de "rara", como otros muchos usuarios de la red, que han alucinado con el relato.