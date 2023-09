Hace una compra para cuatro en Mercadona, enseña cuánto le ha costado y hay un enorme debate

Nunca un carro de la compra en Mercadona dio tanto que hablar. La tiktoker y creadora de contenido @nataliiavillegaas —con más de 400.000 seguidores y 23,4 millones de 'me gusta'— ha generado cientos de comentarios en la red social china al mostrar los productos que ha adquirido en Mercadona y cuánto ha pagado por todo.

"Compra en el Mercadona para una familia de cuatro. Dos semanas aproximadamente", reza el enunciado del vídeo, que empieza en el ascensor de uno de los supermercados del gigante valenciano.

Al carro ha añadido de todo: masa de hojaldre, pizza sin gluten, leche, todo tipo de embutido, quesos, carne, latas, pescado, frutas, verduras, bebidas, chocolate, huevos, macarrones, productos de limpieza y un largo etcétera.

Cuando ha ido a pagar se ha podido ver la cuantía de la compra: 257,19 euros. Y como siempre que se comparte algo así, se ha generado debate. Los hay que consideran que en otros lugares la compra sería de un precio menor y otros que el precio, para todo lo que lleva, es más que razonable.

Aquí unos ejemplos: "Pero la carne, pescado , fruta y verdura? Ahí se van otros 200€", "carisimo", "no me ha parecido nada caro", "Pero que decís si lleva bastante carne para 2 semana, quien come todo los días carnes", "eso no dura 2 semanas.... bueno si son adultos... pero si hay niños.... eso no dura.... como mucho 1 semana" y La carne es más recomendable comprarla en carnicerías... bastante mejor", son algunos de los muchos comentarios que ha recibido la creadora de contenido. Otros muchos alaban su sentido del humor y su forma de expresarse en los vídeos.