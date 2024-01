Pregunta en cuatro farmacias si tienen insulina y la respuesta es la misma: para preocuparse

La usuaria de TikTok @patrifeer ha contado indignada que ha intentado comprar insulina en varias farmacias de Madrid y, para su sorpresa (y la de los usuarios), no había unidades disponibles.

"Los diabéticos de Madrid que os pinchéis vías no sé que vais a hacer porque no hay, en mi pueblo ya me dijeron que no había y en Madrid ya he ido a cuatro farmacias y en ninguna hay", ha explicado en el vídeo, que acumula más de 106.000 'me gusta'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La usuaria ya ha preguntado en varias farmacias por su insulina y en ninguna quedan unidades. Ha decidido grabarse en una de ellas para reafirmarse y que la gente escuche el motivo, pero ni los propios farmacéuticos lo saben.

"No nos dicen nada, ni el motivo por el que falta ni cuándo tendremos", ha afirmado uno de los farmacéuticos. "Está pasando con muchos medicamentos", ha continuado.

Una de las posibles soluciones que le han dado es que llame al médico y le cambie el tipo de vía para que pueda pincharse insulina. Los usuarios se han mostrado sorprendidos en los comentarios: "¡Qué fuerte! Algo tan necesario como la insulina...". "Si tienes tratamiento crónico deben tener para ti sí o sí", ha afirmado otro. Una farmacéutica ha afirmado que lo pasa muy mal cuando pasan estas situaciones, "la insulina es una cosa indispensable, parece nuestra culpa, pero no".