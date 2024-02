Pregunta si puede ir a ver un piso en alquiler y la respuesta es para llevarse las manos a la cabeza

El mercado del alquiler y de la compra de pisos en España. y sobre todo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para muchos, que ven cómo es casi imposible acceder a una vivienda digna en condiciones más o menos asequibles.

A eso se le une en muchas ocasiones los requisitos extraños o inalcanzables, cuando no directamente indignantes, de muchos caseros. Muestra de ella es el mensaje que ha publicado en la red social X la usuaria @Nasla_Hadad.

Junto al texto "primera semana buscando piso en Madrid :)" ha subido un pantallazo de la conversación de WhatsApp que ha tenido con una persona que ofrecía una vivienda.

"¿Podría verlo esta semana?", pregunta ella. Y le replican: "Dime, ¿eres marroquí?". En un mensaje posterior, la usuaria da algo de contexto: "Sus razones: la casera tenía un perro y había escuchado por ahí que si se me acercaba un perro me tenía que lavar siete veces y eso me podía molestar. Solo leyó mi nombre y sacó todas esas conclusiones".

Entre los comentarios destaca el de un usuario que señala: "Buscar dejarte un riñón por dos metros cuadrados mientras sufres racismo es la triste realidad de ser un marroquí que busca piso en Madrid".

Y, en ese mismo sentido, otra persona avisa: "La cruda realidad que enfrentan muchas personas con nombres árabes o 'no españoles' al intentar alquilar un lugar. Es frustrante ver cómo la discriminación sigue afectando a tantas personas en nuestra sociedad".