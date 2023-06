Preguntan a Ana Polvorosa si volvería a 'Aída' y deja una sincera respuesta 

La actriz Ana Polvorosa ha estado en El Faro, el programa de Mara Torres en la SER, donde ha hecho un repaso por su vida y por su carrera artística que para el gran público empezó con Aída, la mítica serie de Telecinco.

Polvorosa se ha mostrado "a favor de los cambios en la vida", por eso se atrevió a dejar una serie tan exitosa como Aída. "Creo que ese fue como uno de los momentos de mi vida importantes, en los que tomé una decisión muy importante porque lo decidí yo", ha contado.

"Era muy joven pero lo tuve clarísimo. Sentía que había llegado el final", ha apostillado. La periodista le ha preguntado si aquello fue "un salto al vacío" lo de decir "esta semana no tengo guion, no tengo nada que estudiar, esta semana no tengo trabajo".

"Era más fuerte esa necesidad y esa sensación de terminar que no el vértigo de qué pasará ahora. Ese vértigo para mí no era vértigo. Era ilusión, era felicidad, era alegría. Qué vendrá ahora", ha afirmado Polvorosa.

Sobre si volvería a hacer el personaje si volviese la serie ha dejado una respuesta muy honesta: "No lo sé. No lo sé. No lo sé. Me lleno de dudas respecto a esto, la verdad".