Preguntan a Carmen Lomana por la nueva relación de Almeida y da una respuesta tremenda

Hace justo una semana saltó la noticia. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aparecía acompañado en la Corrida de la prensa de una joven de 26 años, con la que varios medios se atrevieron a afirmar que mantiene una relación sentimental. Ahora, la televisiva Carmen Lomana se ha pronunciado sobre la diferencia de edad entre ambos.

La joven en cuestión es Teresa Urquijo y Moreno, una joven de 26 años —22 años menor que el primer edil— que es pariente de los Borbón. Según ABC, la relación entre ambos estaría ya afianzada e incluso habrían hecho una escapada al norte de España antes de acudir al primer evento en sociedad juntos.

A Lomana le han preguntado directamente este sábado en la Cadena Cope qué le parece la diferencia de edad entre ambos y ella ha acabado calificando al alcalde madrileño de forma inesperada.

"Pues mira, en este caso me parece muy bien, porque no se nota. Les he visto en los toros y hacen una pareja estupenda, porque nuestro alcalde es chiquitillo, así, manejable, que no tiene edad", ha dicho la televisiva.

Al escuchar las palabras que ha utilizado han preguntado en ese momento: "¿Manejable?". "Sí, como un pin. Te quiero decir, que no es un hombre que abulte mucho, que parezca mayor. No, tiene pinta de chavalín", ha agregado Lomana.

Ante las risas por la utilización de la palabra "pin", la televisiva ha reaccionado también con humor: "Pero qué malos, no voy a volver a la Cope como sigan así".