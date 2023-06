Carmen Lomana confiesa incluso lo que haría para echar a Pedro Sánchez del Gobierno

La celebrity Carmen Lomana ha atacado con mucha dureza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención de este sábado en la Cadena Cope. De hecho, incluso ha llegado a decir irónicamente que sería capaz de vender su patrimonio que para que Sánchez no siga en el Ejecutivo.

Lomana ha reconocido que ella no tiene "nada previsto en la vida hasta que echemos a Sánchez". "Hacemos una recaudación para regalarle el Falcón y seis meses de gasolina. Es que vendo hasta mi patrimonio, fíjate lo que te digo", ha afirmado.

Sobre la convocatoria de elecciones, la socialité ha asegurado que es "un ataque histórico de un narcisista" y ha recriminado a Sánchez que no haya contado con los españoles.

"Cuando se convocan elecciones hay que dar las máximas facilidades para que los ciudadanos puedan votar y que la fecha sea un día en el que se pueda ir a votar. El año pasado el 23 de julio estábamos a más de 40 grados", ha sentenciado.

De hecho, Lomana ha proseguido diciendo que Sánchez "ha castigado" con esa fecha a todos los que no le votaron el 28 de mayo: "Esto lo tenía que tener pensado porque lo anunció a primera hora del día siguiente de haberle dado un varapalo en las elecciones". "Estamos hartos de ti, de tus socios, de todo lo que nos has engañado y no te queremos. Serás el chico más guapo, el más feliz y eso es lo que se cree, pero tu careto ya no nos importa", ha finalizado.