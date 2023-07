Un producto temporal de Lidl a 3 euros está volviendo locos a muchos: "Esto está muy bueno"

Un producto que Lidl ha puesto a la venta dentro de su semana americana está arrasando en redes sociales como TikTok porque, para muchos, reúne todo lo que se puede pedir en verano: dulzor y frescor.

Se trata de las bolitas heladas Cookie Dough, que en TikTok están triunfando después de que la usuaria @anaesmaes haya subido a esa red social un vídeo mostrándolas. "Por la semana americana, en Lidl han sacado estos helados que son como minigalletas, que son los típicos trozos de galleta que tienen los helados. Y está buenísimo".

El único 'pero' que pone la usuaria es que "quizá se han pasado de azúcar" porque "es como masticarla".

En YouTube, la cuenta Cuarentones Disfrutones también han publicado un vídeo en el que prueban el producto. Destacan su precio (2,99 euros). "Lo he visto y he dicho: esta marranada a mí me tiene que gustar, esto está bueno seguro seguro", dicen.

"Esto es comerte lo bueno del helado", aseguran antes de destacar que tienen 442 kilocalorías por cada 100 gramos. "Esto está muy bueno", dicen. Y matizan que "es azúcar puro, es como masticar azúcar". Por eso, apuntan que "en el yogur tiene que estar muy bueno porque le bajamos un poco el dulzor".

En TikTok muchos usuarios han dado su punto de vista. Por ejemplo, uno señala: "Básicamente es la masa de las galletas de chips de chocolate pero comestible sin cocinar, por eso el azúcar se nota demasiado 😂".

"No se han pasado de azúcar, la cookie dough es asi😅 (osea si tiene mucho azúcar, pero es que es así)", dice otro.