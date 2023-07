Va a un supermercado de Corea del Sur para enseñar cuánto vale allí la compra y la gente flipa

La usuaria de TikTok @lamaletadecarla, que está viajando en familia, ha creado el estupor de muchos usuarios al mostrar en qué se había gastado 60 euros cuando ha ido a comprar en un supermercado de Corea del Sur.

En el vídeo, la mujer matiza que acudió a una tienda "como al por mayor", por lo que muchos paquetes eran grandes. "Pero vamos a estar 10 días en este apartamento y digo pues aprovechamos", ha señalado

"Me he gastado 60 euros en un supermercado en Corea. Vamos a ver lo que he comprado", dice antes de empezar a enumerar: "Ocho aguacates, leche, esto son casi cuatro litros. Zumo de naranja de Valencia, paquetazo de queso. 30 huevos. Brócoli, me hubiese gustado comprarlo a granel, no ha sido posible, pero necesitamos verduritas".

Y sigue: "Un porrón de yogures, champiñones, y queso Philadelphia, dos tarrinas", concluye antes de preguntar: "¿Caro o barato?".

Y ella misma deja caer lo que piensa: "Últimamente cada vez que hago este vídeo todo el mundo me dice: vas a flipar cuando vuelvas a España con los precios porque está todo carísimo. Me cago en la mar".

De hecho, los comentarios son unánimes: todo el mundo está estupefacto por lo cara que ha sido la compra. "Aquí en España ha subido mucho, pero esa cobra 60 € creo que es un poquito caro, ¿no?", dice una usuaria.

Otra señala: "Lo veo carísimo 😳😳". Y otro más: "Yo creo que bastante caro".