Un profesor de Geografía se deja la carpeta en clase y lo que sus alumnos se encuentran en ella ya es historia de Twitter

Lo que ha ocurrido en la clase de 2º de Bachillerato de la usuaria de Twitter @twdelacandy está dando la vuelta a Twitter. Su profesor de Geografía se dejó "queriendo" su carpeta con documentos en clase y varios estudiantes no dudaron en comprobar si dentro de ella había algún examen.

"Nuestro maestro de Geografía se ha dejado queriendo la carpeta en clase sabiendo que íbamos a mirarla por si estaba el examen y nos hemos encontrado esto", ha detallado, en un mensaje que arrasa en redes.

Junto al tuit, la usuaria ha compartido una imagen del 'examen' que el profesor les dejó en la carpeta. En él aparecen dos preguntas que han revolucionado Twitter.

En la primera, parece un examen real, preguntando a los estudiantes que "exprese de modo sintético el significado geográfico" en varios términos que se identifican en varias letras. Pero las opciones no pertenecían a un examen real.

"Pero espera, que me he dejado los exámenes y mi querido 2º de Bachillerato se quiere aprovechar. ¿De verdad te pensabas que no me iba a quedar con ustedes? Jaja. Por cierto, ya me he cambiado de carpeta. Pensaba que era naranja, no rosa. Y tengo una reputación que proteger", señaló el profesor en el texto, dividido en las seis letras que componían la primera cuestión.

Vista la sorpresa de los alumnos, el protagonista defendió que era "buena gente" y en la segunda pregunta aseguró que les iba a dar "una pista de lo que entra en el examen porque me caéis bien".

Pero no fue así y él justificó que debía hacerlo porque "os debo preparar para el mañana", ya que "si os lo doy todo hecho, no os estoy enseñando nada". "Pero la más fuerte de esto es que sigues leyendo, en vez de salir corriendo a buscarme y darme la carpeta como buenos alumnos", añade en la falsa prueba.

El profesor de Geografía ha terminado asegurando a los alumnos que "deberíais poneros a estudiar en vez de intentar de aprovechar los despistes de la gente honrada". "Esto no tiene que ver con demografía, pero qué espectáculo niño", ha sentenciado, en un tuit que suma más de 56.000 me gusta.

Cientos de usuarios no han dado crédito al falso examen del docente y no han dudado en mostrar su sorpresa: