Cuenta lo que ha ocurrido en la clínica dental donde trabaja y deja atónito a todo Twitter

Los dentistas están acostumbrados a encontrarse —casi— cualquier cosa. Así lo ha demostrado la usuaria de Twitter @Martirios19, quien ha relatado lo que ha ocurrido en la clínica dental donde trabaja en hilo de la red social en el que ha dejado atónitos a todos.

"Esta mañana llama por teléfono un paciente a la clínica dental donde trabajo, y le dice a la recepcionista que necesita cita urgente porque ayer por la tarde estaba en Carrefour, cogió una baguette y cuando se la estaba comiendo se dio cuenta que había DOS DIENTES HUMANOS!!", ha explicado en la red social del pájaro azul.

Así, ha contado que el paciente se ha quejado de que "Carrefour no se hace cargo de nada" y quería que le hicieran una radiografía "(entiendo que al paciente, no a la baguette)", ha bromeado. Su compañera le ha preguntado si está seguro de que los dientes no son suyos y le ha respondido que "se habría dado cuenta".

"Acude el paciente a clínica, y vuelve a comentar lo mismo y me muestra la bolsa con los dientes humanos", ha agregado. A continuación ha apuntado que los guardó en lo primero que encontró. "Como se puede apreciar, es una bolsa donde guardaba la marihuana", ha resaltado. "Vamos bien", ha expresado.

"Le digo que si no se nota nada, si le duele algún diente y me dice que cree que se le ha saltado el esmalte del colmillo y de una muela: AL MORDER LOS DIENTES DUROS DE LA BAGUETTE DEL CARREFOUR", ha plasmado.

La usuaria de la red social del pájaro azul ha seguido afirmando que el paciente ha pedido que le hicieran un informe para denunciarlos, "que le da mucho asco todo". "Le digo que vamos a hacer una radiografía para ver si se le ha roto algún diente. (Toda la clínica estaba expectante por ver si sacaba la baguette del bolsillo)", ha añadido.

"Tras ver la radiografía, me doy la vuelta muy solemne y le digo: LOS DIENTES SON TUYOS!!", ha sentenciado. Ante este desenlace, el hombre solo ha sido capaz de responder: "NO JODAS!!".