Publica lo que ha desayunado en Sevilla y cuánto le ha costado y gente de toda España está respondiendo

En los últimos días se ha viralizado en Twitter un mensaje de la streamer @elvira_yuki donde decía que no se iría a vivir nunca a Madrid porque había pagado muy poco por desayunar en el centro de su ciudad.

"Razones por las que no me voy a vivir a Madrid. 2,70€ en el centro de mi ciudad", reza el tuit, que han visto ya más de 1,5 millones de personas. Debajo del texto hay una foto con un desayuno abundante formado por churros y una tostada de jamón con tomate.

Pero la cosa no queda ahí, otro usuario ha logrado también un importante éxito con su respuesta. "2.70 este desayuno con un Jamón como Dios manda en Sevilla", comenta el usuario @JaviMedina96. En la imagen una barrita de pan con un jamón ibérico de un color muy apetecible.

A partir de ahí, otros usuarios han ido publicando por cuánto se suele desayunar en su ciudad y claro, no en todos lados se paga lo mismo por desayunar. "En València eso son entre 3,5 y 4,2 fácil", "Es literalmente imposible, ¿dónde esta el margen de beneficio?", "Qué no daría yo por poder comerme eso todas las mañanas y no las mierdas que hay en Dinamarca" y "Pues en Extremadura esto te cuesta 1.70 a lo sumo vamos y un tostadón bien grande" son algunos de los mensajes que se pueden leer a su publicación.