Publica una foto con lo que se ha encontrado en la acera y la indignación es total

Las redes sociales aparecieron para ofrecer entretenimiento, pero también como un espacio en el que las denuncias sociales habían encontrado su altavoz para criticar algunas de las situaciones que cada uno había vivido en cualquier momento.

Una función que, con el paso del tiempo, no se ha perdido y que, tal y como ha hecho la usuaria de X @rodriguez_anina, sigue generando una importante repercusión.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La protagonista paseaba con su hija por la acera, tranquilamente, cuando de pronto se topó con algo que le impedía seguir su camino.

Ella no dudó en sacar el teléfono móvil y fotografiar el obstáculo que no le dejaba seguir andando con el carrito de su niña por el espacio habilitado para el tránsito de peatones.

Ni más ni menos que un coche. Pero el vehículo aparece completamente estacionado frente a un vado, que, se presupone, es de su casa o de la de algún familiar o amigo.

Pero no ha dudado en denunciar que es algo que no está permitido y que pone en peligro a las personas que tienen que esquivarlo. "¿Sabéis quienes hemos tenido que bajar a la carretera no?", ha cuestionado.

"Ojalá una multita de 200€. Por mucho que esté en su vado, no puede hacer esto 🙄", ha señalado, en un mensaje que suma más de 3.000 me gusta.

Pero la indignación por lo que le ha sucedido a la usuaria se ha convertido en total en la red social y muchos han sido muy críticos con la actitud y decisión del conductor: