Publica el regalo que su madre le ha hecho a su madre y 100.000 personas ya alucinan con su reacción

Acertar un regalo, por mucho dinero que uno se gaste, no es fácil. Hay algunos presentes que parecen que son casi siempre una garantía, pero siempre hay excepciones. El usuario de Tik Tok @Juankkiii lo ha demostrado.

Por el cumpleaños de su madre, su padre le quiso hacer un regalo especial y, para ello, le compró un móvil. "Tercer intento de regalo de mi padre a mi madre", comienza el vídeo de menos de 40 segundos que ha publicado en Tik Tok y que lleva más de 100.000 reproducciones.

Sin embargo, la reacción de su madre es de disgusto. Ni disimula lo más mínimo y desde el principio deja claro que no le gusta: "No, no quiero nada. Súbelo a Instagram y di que tu madre no quiere esto".

"No quiero móvil. Yo no quiero móvil, no necesito móvil, no tengo redes sociales y no tengo nada", afirma, antes de amenazar a su hijo que como lo grabe y lo suba a internet lo echa de casa.