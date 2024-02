Quiere alquilar un piso, explica que es bisexual y la respuesta que recibe es impropia del siglo XXI

En pleno siglo XXI, todavía hay muchas personas que viven con planteamientos y mentalidad de varios siglos atrás. Y, si no, que se lo digan al usuario @Pikachumaniaco, que ha compartido lo que le ha ocurrido cuando quería alquilar una habitación y ha avisado de que era bisexual.

"Buscando piso para el Erasmus. 'Nooooo si esto ya esta más que aceptado' óleo sobre lienzo", ha escrito junto a unas capturas de pantalla en las que se ve cómo habla por WhatsApp con sus posibles compañeros de piso.

"Una cosa sí quería preguntar, que para mí es crucial. ¿Tema LGTBI friendly? ¿Lo sois? Porque soy bisexual y quiero un entorno seguro en casa", plantea.

Su interlocutor en un primer momento no ve problema y responde: "Lo estoy preguntando a mi compañero, un momento jajajajaja. Pero por mí no hay ningún problema, igual que con todo el mundo".

"Va, va. Para mí entenderás que es una línea roja", responde el usuario, que se encuentra después de un buen rato con un mensaje bien diferente: "Buenas, lo estuve hablando con los otros dos compañeros y sinceramente no lo termino de ver mucho, lo siento mucho. Pero por allí coincidiremos seguro, así que nos vemos!!".

"Ya suponía, hice bien en preguntar. Engaaa que vaya bien", zanja el usuario. Entre las reacciones, un usuario señala: "No entiendo cómo alguien puede estar incómodo con alguien bi/gay/trans".

"Es un problema ocular, al parecer, no lo terminan de ver", dice el usuario, al que responden: "En realidad creo que estamos ante uno de esos casos médicos en los que se culpa al ojo pero el ojo en realidad ve bien. Es el cerebro el que no procesa la información... Oliver Sacks cuenta historias reales al respecto. Del trastorno del ojo digo. El otro no requiere estudio".