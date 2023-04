Quique Peinado cuenta cómo se enteró una vez de que le habían despedido

Los integrantes de Buenismo Bien, el programa de la SER, han hablado de despidos. Quique Peinado, Henar Álvarez y Manuel Burque han contado algunas de sus experiencias en el duro y complicado mundo audiovisual.

Ha contado Álvarez que una vez se enteró de que había sido despedida cuando al ir a pasar su tarjeta para acceder las oficinas esta no funcionaba. "Nosotros nos hemos enterado de que no seguíamos en algún trabajo por la prensa", ha añadido Peinado.

"Ya era una coña. Nosotros nos hemos enterado de que nos despiden de un trabajo por Vertele, que aparece de repente se cancela tal programa y tú le dices a tu jefe 'uy, no seguimos la temporada que viene, cómo es esto'", ha apostillado la cómica.

"Un Elon Musk 2.0. A mí me llamó una persona y me dijo 'tío, joder, que me he enterado que no sigues, ha sido un placer currar contigo'. Le digo bueno eres la primera persona que me lo dice. Esa persona que me lo dijo se quedó en silencio 10 segundos diciendo 'hostia tío' porque él no podía vender al que era su jefe", ha explicado Peinado.