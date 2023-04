Quique Peinado triunfa con este mensaje crítico sobre lo que está ocurriendo en la izquierda

El periodista Quique Peinado ha abierto Twitter y no ha dudado en mostrar su enfado por lo que está pasando en los últimos días en la izquierda española con el acto de Sumar, en el que intervendrá la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y revelará si será o no la candidata a las próximas elecciones generales.

Tras ver el tira y afloja que desde Unidas Podemos están manteniendo con el nuevo proyecto político de la ministra de Trabajo, el colaborador de Zapeando no se ha mordido la lengua.

Quique Peinado ha querido recordar lo que está pasando en la política actual con "la ultraderecha" y ha cargado con los problemas que están aflorando entre Podemos y Yolanda Díaz.

El periodista ha asegurado que "tener el país patas arriba y con la ultraderecha llegando a caballo" y que, mientras tanto, "los electores de izquierdas estemos pendientes de si nuestros políticos SE LLEVAN BIEN O NO".

Unas palabras con las que el comunicador ha triunfado en Twitter, con más de 2.900 me gusta en menos de un día.

Una polémica a la que también se ha pronunciado este sábado el diputado de Compromís, Joan Baldoví. "Ahora estamos centrados en ganar y revalidar gobiernos progresistas y después encarar ya la recta final de esta legislatura. Sumar no es amontonar, es querer, sumar es no imponer, sumar es llegar a acuerdos y sumar no es empujar", ha señalado en una entrevista en RNE.