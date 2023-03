La reacción de 'El Xocas' a la comparativa de Telecinco de 'Sálvame' con 'After Kings'

El popular creador de contenido gallego El Xokas ha reaccionado en el directo de este lunes al reportaje que emitió este domingo Socialité, el programa que presenta María Patiño en Telecinco.

"Tenemos las pruebas para demostrar que Piqué ha copiado Sálvame", afirmaban desde el espacio de Mediaset, refiriéndose a After Kings, la tertulia en la que los presidentes de la Kings League comentan la jornada y las últimas noticias.

Para Socialité, uno de los aspectos comunes a ambos espacios son los rifirrafes entre los presentadores, incluso comparan a Ibai Llanos como Lydia Lozano. "Se sientan como si estuvieran en su casa, comen mientras hablan, hay discusiones y amagos de abandono de plató", describió.

También hablaron de los presentadores: "Igual que los colaboradores, estos manejan informaciones sensibles al estilo bomba, usan la cuenta atrás y fardan de tener mucha información".

La reacción de El Xokas, difundida en el canal de Tik Tok UniversoTwitch_, a esta llamativa comparación no ha dejado indiferente a nadie: "¿¡Qué!? ¿Lo que acaba de decir va en serio? Sálvame es el programa de televisión de salseo y de contar la vida privada de los famosos más conocido de España. Es del canal telecirco".

Además, también ha ironizado sobre la voz y la forma de hablar que ha usado la periodista de Telecinco en el vídeo. "Me encanta que lo hagan así, pero ¿por qué tiene una voz tan condescendiente? ¿Qué es esto? ¿Por qué habla así?", ha afirmado.

El Xokas, mientras ve la pieza, solo puede reírse: "¿Esto es de coña, no? ¿O lo subieron en serio? Esto es buenísimo, es una master piece televisiva".

"En Sálvame se han inventado el drama. Hay mucho personaje en general, me incluyo. Somos todos unos personajes y nos dedicamos a hacer entretenimiento", ha apuntado.

Cuando en la comparación apuntan que tanto en Sálvame como en After Kings los colaboradores comen en directo, El Xokas ha ironizado diciendo que "comer es ser Sálvame". "¿Tienen ojos, nariz y respiran? Entonces es una copia de Sálvame", ha añadido.

En cuanto a la cuenta atrás y la forma en la que ceban informaciones, el creador de contenidos ha recordado que esto lo inventó The Grefg: "No os atribuyáis cosas que no os corresponden".