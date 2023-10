Recuerda el premio Princesa de Asturias que recibió su madre por el covid y deja una reflexión para enmarcar

La usuaria @13Rocio_Lopez ha compartido una emotiva historia en redes sociales tras cumplirse tres años desde que su madre recogiera el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 al reconocimiento a los sanitarios en su lucha por la covid.

"Mi madre no es médica, no es enfermera, no es investigadora... Es limpiadora. Estaba ilusionadísima pero a la vez tenía miedo de no dar la talla", ha señalado.

La joven ha aprovechado el hilo en Twitter para revelar que su madre "tenía miedo ser menos que otros simplemente por no tener estudios superiores ni una profesión de renombre, por tirar de la fregona y la bayeta y no del fonendo o la medicación...". "Fue una de las más aplaudidas, porque gracias a ellas se contagiaron menos", ha defendido.

Tenía miedo de ser menos que otros simplemente por no tener estudios superiores ni una profesión de renombre, por tirar de la fregona y la bayeta y no del fonendo o la medicación... Fue una de las más aplaudidas, porque gracias a ellas se contagiaron menos. — Rocío 🩺 (@13Rocio_Lopez) October 20, 2023

"Por entonces, todos eran igual de imprescindibles. Me encantaría de corazón que siguiese siendo así. Una réplica del premio está en casa para recordar lo que hizo por la humanidad con su mocho y sus ovarios, al ser de las primeras en enfrentarse a un aislamiento COVID en el HUCA", ha añadido.

Por entonces, todos eran igual de imprescindibles. Me encantaría de corazón que siguiese siendo así. Una réplica del premio está en casa para recordar lo que hizo por la humanidad con su mocho y sus ovarios, al ser de las primeras en enfrentarse a un aislamiento COVID en el HUCA. — Rocío 🩺 (@13Rocio_Lopez) October 20, 2023

La joven ha destacado que, para ser humano, "hacer el bien y ser un gran profesional, no hace falta tener renombre ni fama". "Sólo hace falta tener buen corazón, ganas y humildad... Y eso a mi madre no le falta", ha explicado.

Y para recordarle que para ser humano, hacer el bien y ser un gran profesional, no hace falta tener renombre ni fama: sólo hace falta tener buen corazón, ganas y humildad... Y eso a mi madre no le falta. — Rocío 🩺 (@13Rocio_Lopez) October 20, 2023

"Por todo lo que hiciste por otros y por nosotros a pesar de estar muerta de miedo, por no dar ni un paso atrás ante la incertidumbre, por tu tesón y tu temple... Mi madre dio la talla más que otros. Estoy tan orgullosa de tu fregona que explotó", ha sentenciado.

Por todo lo que hiciste por otros y por nosotros a pesar de estar muerta de miedo, por no dar ni un paso atrás ante la incertidumbre, por tu tesón y tu temple... Mi madre dió la talla más que otros. Estoy tan orgullosa de tu fregona que exploto 💙 pic.twitter.com/mkoKjgTjfi — Rocío 🩺 (@13Rocio_Lopez) October 20, 2023

La historia ha dado la vuelta a Twitter, con más de 22.000 me gusta, cientos de comentarios en muy pocas horas: