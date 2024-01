Recuperan la respuesta que Luis Tosar le dio a José Coronado cuando éste habló sobre el feminismo

El actor José Coronado lleva días siendo objetivo de duras críticas por la reacción que ha tenido tras la denuncia que tres mujeres han hecho en El País acusando de violencia sexual al director de cine Carlos Vermut.

"En cualquier caso, yo lo que pienso es que hay que denunciar. Lo que no vale es denunciar al año a los dos años... Y hoy en día hay ya mecanismos, gracias a Dios, para defender a la mujer que antes no los había. Por lo tanto, hay que denunciar al segundo uno", dijo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Y, luego, al ser preguntado sobre si lo sucedido embarra la gala, José Coronado subrayó que "sería mejor que no apareciesen estas noticias".

"Pero bueno, de ellas también se aprende y, por supuesto, apoyando a todo el que se sienta agredido y la que se sienta agredida, claro que sí", matizó.

Tras eso, la periodista Patricia Moreno ha recuperado una conversación que Coronado tuvo con el también actor Luis Tosar en Telva en el año 2021 y donde ambos hablaron sobre feminismo.

"Javier Bardem dijo en una entrevista en el Festival de San Sebastián que eliminar la distinción entre actor y actriz en el premio a la mejor interpretación le parecía 'una buena mala idea', y que 'el feminismo no es ir contra el hombre' o verlo como un rival o un 'enemigo a batir", le dijeron.

"Estoy de acuerdo. Es absurdo dar un premio a la mejor interpretación que no distinga hombre o mujer", respondió Coronado. Pero intervino Tosar: "Pues yo no lo tengo tan claro. Puede haber alguien que no tenga un género definido y se merezca el premio. Esto ocurrirá. Ahora parece que estamos en una hipótesis lejana, pero no falta tanto para que no lo sea".

Con todo, Coronado insistió: "Se están confundiendo las cosas. Está claro que el feminismo tiene que llegar y que la mujer debe tener los mismos derechos y oportunidades que el hombre. Es de justicia elemental".

"Pero de ahí a que quieran convencernos de que somos iguales... Por ahí no paso. Tiene razón Javier: El feminismo no debería ser la lucha de la mujer contra el hombre", afirmó Coronado.

Pero Tosar señaló: "A nosotros quizá nos parezca cosa de una minoría, pero la variedad de orientaciones sexuales está cada vez más a la orden del día. Para los jóvenes es algo normal".

"¿Y qué pasa en el deporte? ¿También habrá una sola carrera de cien metros para mujeres y hombres? Se desvirtúa todo. Que hagan más premios y ya está. A la mejor actriz heterosexual, al mejor actor homosexual, a la mejor interpretación transexual...", planteó Coronado, ante lo que Tosar subrayó que ese debate es complejo y avisó: "Lo que está claro es que esto está cambiando y no tiene vuelta atrás".

"Pero perderíamos algo precioso. Los matices de cada sexo, las diferencias que nos atraen... Si hay algo que siempre me ha gustado en la vida es el juego de la seducción. ¿Hay algo más bonito? No lo entiendo, sinceramente", planteó Coronado.

Y Tosar trató de zanjar: "Para nosotros es difícil de asumir porque nos cuesta cambiar nuestra manera de ver las cosas".