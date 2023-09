Relata el encontronazo que tuvo con varios españoles en una cascada turística en Bali

La usuaria de Tik Tok @unviajeauspicioso, que se dedica a difundir contenido de sus viajes, a dar consejos y a organizar viajes, ha compartido en un vídeo lo que le ha ocurrido con unos españoles al ir a una cascada de Bali.

Ella fue con unos amigos a verla cuando se topó con unos españoles en la entrada. Estos lejos de pagar la entrada correspondiente para acceder se hicieron los suecos y se quisieron colar ante la mirada de los trabajadores, que se lo pidieron. Ellos contestaron que no entendían el idioma.

Entonces, fue cuando ella saltó y les recriminó que no pagaran: "Los miré y les dije si iban a pagar o no, y dijeron que no porque todos les decían que timaban y que ya habían pagado otra cascada".

"Yo les dije que esa era otra y que esta tiene su precio para mantener el baño, el trabajador que vigila y para tener cuidado el camino. Ellos no querían pagar y los de Bali estaban sin ganas de molestar, vinieron mis amigos y al final acabaron pagando", relata.

También recomienda pagar siempre en este tipo de destinos a la persona que guía para evitar sufrir accidentes, perderse por el camino y estar siempre controlado por gente que conoce la zona.