Un español enseña lo que pasa en un paso de cebra en Argentina: no ocurre aquí

El español residente en Argentina @peereira7 muestra detalles de la vida en el país sudamericano y, tal y como hacen otros muchos usuarios de Tik Tok, revela detalles desconocidos para muchos de sus seguidores.

Uno de los aspectos que ha publicado y que se ha hecho viral en los últimos días es el hecho de que ahí los coches no paran en un paso de cebra si hay un peatón esperando a cruzar la calle.

"Una cosa que me llama la atención de aquí es que ningún coche te frena cuando cruzas por la calle. Ya veréis, me voy a quedar en un paso de cebra un minuto, que pasen coches y veréis como ninguno frena. Aquí o pasas tú o no pasas, sencillo", explica.

Efectivamente, ocurre lo que él había afirmado. El joven se para en un paso de cebra esperando a cruzar y ningún coche se detiene para que pueda hacerlo. Al final un bus sí que se frena para que pueda cruzar, pero el resto de vehículos no.

Su vídeo se ha hecho viral y ya suma miles de reproducciones y decenas de comentarios de sus seguidores.