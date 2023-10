Representa a muchos al contar su situación personal con su hermana 

La usuaria de TIk Tok Fabiana (@fabiana.sevillano) ha compartido un vídeo en el que comenta lo que le ha pasado con la vuelta de su hermana mayor a casa después de quedarse ella como la reina del hogar.

"Mi hermana está viviendo fuera y yo no quiero que vuelva. Ya está, ya lo he dicho porque yo estoy aquí muy tranquila, ya he experimentado lo que es ser hija única y a mí de este burro no me bajáis", afirma.

Fabiana comienza a enumerar que coge el coche de su hermana, su ropa, su maquillaje, perfumes, vive en el cuarto de ella, duerme en su cama y hace todo lo que quiere. "Y ahora que venga a mí esta mujer a quitarme todos estos privilegios, pues que no me parece bien", bromea.

Relata que su madre está "contenta" con que vuelva su hermana e incluso ironiza con que le dicen que fue la primera y que la tuvieron a ella para acompañar a su hermana. "Vamos a ver, ¿yo que soy la acompañante de esta tía en la vida? ¿este es mi propósito y para eso he venido yo, para ser la acompañante?", pregunta.

Fabiola insiste en que heredaba la ropa de ella, el material escolar y que nunca se ha comprado nada propio: "Yo soy aquí ahora la reina del mambo y no me bajo de aquí, así que no quiero que vuelva mi hermana y le voy a poner un candado a la puerta y por la puerta no entra".

Finalmente, acaba revelando que en el aeropuerto cuando la vea sí que va a subir a darle un abrazo de bienvenida "porque una cosa no quita la otra".