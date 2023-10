Prueban a ciegas las hamburguesas de McDonald's, Burger King y supermercado: este es el veredicto

El popular usuario Jimmy (@jimmyzonadepruebas en Tik Tok) ha publicado un vídeo en el que prueba a ciegas junto a su compañero José las hamburguesas de queso del McDonald's, Burger King y del supermercado Consum.

"Vamos a probarlas con los ojos cerrados para ver cuál de para nosotros es la mejor", afirman. La primera que prueban es la del McDonald's. "Tiene toque ahumado y me sabe a ketchup", afirma Jimmy, mientras que su acompañante destaca el sabor a pepinillo.

José destaca que para ser cheeseburger le sabe poco a queso. "Yo quería el matiz cheeseburger", bromea, aunque su compañero le apoya y comenta que no se nota el

La segunda que prueban es la del supermercado. De esta subrayan que sí que sabe a queso y que "está bastante más jugosa que la otra". "A carne de hamburguesa sí que me sabe, sí, y el queso por lo menos se lo han añadido", valoran, concluyendo que está mejor.

Por último, la del Burger King. "Tiene toque ahumado y también lleva pepinillo, sabe mucho a pepinillo", resaltan, volviendo a poner el foco de que no hay casi queso.

Hala, ¿el tema del queso también está escaso eh?

"Me decepcionan 1 poco, no me saben así cuando las compro", concluye.