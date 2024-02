Reproduce muy molesto las palabras que le ha "dedicado" un señor en el gimnasio 

El usuario de X @scariosHR ha relatado lo que le ha ocurrido con un desconocido en el gimnasio cuando este creía que no le estaba escuchando. Después, ha opinado sobre este tipo de gente.

"Hoy un buen señor ha tenido a bien dedicarme unas palabras al acabar de hacer ejercicio, en el vestuario. Ha dicho que cómo olía el gordo cabrón, o algo así", ha explicado el tuitero con tono irónico.

El susodicho se ha pensado que este no le había escuchado "porque (en ese momento) iba a la ducha", pero sí lo ha hecho, se ha dado la vuelta y ha respondido así: "Cuidado con insultar a los músicos. ¡Tenemos buen oído por lo general!".

"No sé cómo espera que huela alguien tras una hora y media de ejercicio. No sé la razón para que crea que no tengo espejos y báscula en casa, pero lo de cabrón me ha sentado regular", ha manifestado a continuación.

Asimismo, ha lamentado que existan "estas personas de MIERDA", que son los que "saludan al pasar y te abren la puerta, y a veces hasta parecen simpáticos, pero son PERSONAS DE MIERDA".

Para terminar, ha insistido en esta gente "no sabe si puede tener un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA), problemas de salud, estar desequilibrado y pegarle una torta o soltar un chiste". La cuestión es que "no les importa", ha criticado enfadado.