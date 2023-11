Responde de forma contundente a los que dicen que los españoles son "maleducados" y "desagradables"

La creadora de contenido Marta Alonso, conocida como @marta.hallo en la plataforma de TikTok, donde cuenta con un millón de seguidores, responde y aclara una situación que le comentan en sus publicaciones. Se trata de unas críticas de personas de Latinoamérica sobre la actitud de los españoles.

"Que no se me malinterprete, no creo que sea el reflejo del pueblo latinoamericano, sino una pantalla que refleja a cierto sector, igual que hay españoles que critican cosas de allí", explica al inicio de su respuesta, que cuenta ya con casi 96.000 visualizaciones y 7.000 me gusta.

Destaca que hay "ciertos patrones" en las críticas. Lo que más le molesta es que se diga que los españoles son maleducados y desagradables. "Esto lo dicen dos tipos de personas: los que tienen un ideal bajito o los que han viajado poco", replica, detallando que piensa esto porque "que tú hayas vivido una, dos, tres o cuatro situaciones así no significa que refleje las millones de personas que viven en un país". "Personas desagradables y maleducadas las hay, como en todos los países, pero que todo un pueblo sea de una manera... Es que a nivel cultural no te llega mucho", responde de forma contundente.

Por otro lado, también cree que ese tipo de personas no viajan mucho porque "a medida que viajas a diferentes culturas, vas viendo que tienen unos rasgos que probablemente no entiendas y te provoquen un cierto choque cultural, eso es natural". Lo que no le parece correcto es que se juzgue una cultura porque "no la están entendiendo".

"Igual que dicen que los españoles son muy directos, a mí me confunde que en Latinoamérica le den muchas vueltas a algo. Podría pensar que esta gente es turbia, pero sé que no es así y que les cuesta ser más directos porque lo ven como algo agresivo", aclara Marta Alonso.

"No hay que confundir ser directos o secos con ser desagradables o maleducados", finaliza. Para su sorpresa, muchos usuarios de TikTok no están de acuerdo: "España es desagradable en su mayoría, fin. No es una o dos situaciones, sino siempre". Otro de los usuarios tampoco está de acuerdo: "Viví en España, tengo dos maestrías allí, pero no me gusta ni la vida ni el pensamiento colectivo español".