'Pelea' de pintadas en una facultad de la Complutense que desata las mofas en X

La usuaria de X @anaflesh ha publicado una fotografía de las pintadas que hay en una pared de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En un primer momento, alguien ha expresado "Ayuso non grata", lo que quiere decir que, para él o ella, la presidenta de la Comunidad de Madrid no es bienvenida a la mencionada facultad.

A modo de respuesta, otra persona ha escrito esto al lado: "(Ayuso) Sí, gracias (...) No gracias a la división de España por pactos con terroristas. Abajo con Txapote. ¡Mierdas e incultos!".

Y es que, según ha deducido la tuitera a raíz de la réplica, "la persona que expresa su desacuerdo en letras más pequeñitas cree que 'non grata' significa 'no gracias", cuando en realidad hace referencia a que no una persona no es bienvenida.

El momento ha desatado una ovación de mofas en la plataforma. Es por eso que el tuit ha recopilado más de 2.000 'me gusta' y cerca de 400 retuits desde su publicación.