Esta respuesta de una inmobiliaria por WhatsApp tras la ley de vivienda indigna en Twitter

La usuaria @merykoneo ha compartido la conversación de WhatsApp que ha mantenido una amiga suya con una inmobiliaria de Murcia con la que estaba tratando para adquirir una vivienda de alquiler.

"Una amiga está buscando piso de alquiler en Murcia. La conversación con esta inmobiliaria te va a hacer flipar y darte cuenta de cómo de creciditos están por aquí. Qué impotencia...", ha escrito junto a varias capturas de WhatsApp.

En el primer mensaje que se puede leer, la interesada en alquilar una vivienda dice que han decidido no quedarse con el piso: "No nos pareció bien lo de tener que pagar los honorarios tras establecerse la nueva ley respecto al alquiler. Disculpe las molestias y muchas gracias por todo".

La inmobiliaria ha respondido pero rápidamente han borrado el mensaje, aunque ella lo ha podido leer y ponía: "Un saludo y no nos volváis a contactar. Adiós". Ya de forma han visible han añadido: "En Murcia esa ley del gobierno no está aplicada ya que el PP dijo que no aplicaría esa ley donde gobierne. Por tanto en Murcia no se aplica".

Ella ha hecho hincapié en la falta de profesionalidad por poner ese mensaje y haberlo borrado. "No te preocupes, no lo haremos", ha dicho en respuesta al tuit eliminado. "Rojos", le han escrito, para sorpresa de muchos, desde la inmobiliaria.

Después de una larga risotada, la aspirante a inquilina ha dicho que le parece "surrealista" que una inmobiliaria la llame roja: "Al final les voy a denunciar y todo". "Pues eso, rojos. Denuncia payasa", le han dicho finalmente.

La conversación ha provocado una oleada de indignación en Twitter donde cientos de personas han mostrado su estupefacción por estas respuestas.

Una amiga está buscando piso de alquiler en Murcia. La conversación con esta inmobiliaria te va a hacer flipar y darte cuenta de cómo de creciditos están por aquí. Que impotencia... pic.twitter.com/GISa3BBaXB — Peligrosa★María (@merykoneo) June 7, 2023

En cuanto a la ley de vivienda de la que ha hablado la mujer que quiere alquilar un piso hay una novedad importante: las agencias inmobiliarias ya no podrán cobrar honorarios a los interesados en alquilar una de sus viviendas.

"Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador", dice la nueva redacción del apartado 1 del artículo 20.

Cualquier comisión que pida la agencia inmobiliaria o cualquier otro intermediario por el alquiler del inmueble deberá ser asumido por el dueño del mismo y no por el inquilino que va a habitar en la vivienda.