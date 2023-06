Un asesor inmobiliario la lía en 'laSexta Xplica' al decir esto de los inquilinos

El enfrentamiento entre inquilinos y propietarios está a la orden del día, también en laSexta Xplica, donde, al tratar el tema de la vivienda, se ha producido un rifirrafe entre tres de los invitados al programa.

David Rayan es asesor inmobiliario y, además de augurar una derogación de la Ley de Vivienda en el caso de que la derecha española gane en las Elecciones Generales del próximo 23 de julio, ha cargado contra los inquilinos.

Según el profesional, estos "dan mucho trabajo", y así ha defendido los intereses de los arrendadores: "Hay gente que tiene como negocio principal el alquiler y literalmente les han matado".

"Vuelvo a decir lo que dije en su día. Te enseñan una vivienda en diez minutos, dicen... Bueno, yo tengo compañeros que, gestionando alquileres, han ido con la persona interesada dos, tres, cuatro veces...", ha seguido diciendo

En cuanto a los gastos que supone arrendar un hogar, el asesor ha señalado que, aunque no cree que lo tenga que pagar todo el inquilino, "quizás hay opciones para que lo abonen entre los dos".

Al instante, otro invitado al programa le ha recordado que "la ley dice que lo paga el propietario", y que, por tanto, se debe cumplir. "Bueno, ya veremos qué pasa en las elecciones porque igual la derogan de la noche a la mañana", ha reprochado Rayan.

"No me extrañaría que lo hicieran", ha contestado riéndose de manera irónica el joven, dando a entender, de manera implícita, que la derecha española está del lado de los propietarios y no de las personas que alquilan.

Al instante, otro de los invitados ha saltado para criticar la postura del asesor, cerrando así el acalorado debate que han protagonizado los tres: "Claro, y, como la van a derogar, no cumplo la ley. Sigamos así".