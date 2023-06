Un restaurante enseña el WhatsApp que envió a un cliente que le dio plantón y anuncia lo que hará

El restaurante Topik, de Barcelona, ha mostrado el mensaje de WhatsApp que le envió a un cliente que había reservado mesa en el local y no se presentó ni avisó de que no podría acudir.

En su cuenta de Twitter, el restaurante ha explicado que esa persona había reservado una mesa para seis un viernes por la noche. En el pantallazo se ve cómo los responsables del local le enviaron varios mensajes diciendo: "Buenas noches, soy del restaurante Topik. Tenéis reserva para seis, ¿verdad?".

El cliente, sin embargo, no respondió nunca, por lo que el restaurante ha anunciado una medida contundente: "Para que personas como Héctor no nos dejen tirados, con una mesa de seis, un viernes noche, a partir de esta semana abriremos un sistema de reservas online, con condiciones de reserva".

"Quien valore nuestro trabajo lo entenderá quien no, no somos su lugar", añaden. En un mensaje posterior, el restaurante ha precisado que "se trata de filtrar la gente que valora nuestro trabajo y la que ve reservar como un juego".

El asunto de las condiciones para poder reservar en los restaurantes provoca debate en los últimos meses e incluso ha intervenido en él el chef Alberto Chicote, quien respondió a un usuario de Twitter que lamentaba que algunos locales cobran por a reserva: "Si estuvieses en este lado del espejo lo entenderías perfectamente. Si vas a ir, seguro que vas a ir… ¿cuál es el problema?", preguntó.

El cliente señaló que puede surgir "un imprevisto grave y que cobren 500€ de la tarjeta por un no show de 5 personas". "¿Más que el beneficio neto si fuese a comer? 100/PAX de cancelación me parece una chulería. Al que le sobra el dinero va a dejar la mesa vacía igual pero al que no se le está ahuyentando", argumentó.

"Seguramente, y no sé de quienes hablamos, nadie te va a cobrar por algo justificado. Todos somos más que razonables", respondió Chicote, quien dicho eso subrayó: "Pero mucha gente, y repito, mucha gente, reserva en 6, 7, o hasta 8 restaurantes en el mismo día y mismo turno. Luego solo van a uno y a los demás… que les jodan".

En otras respuestas, el cocinero repitió: "Lo que me gustaría que se entendiese es que esta 'política de cancelación' no es una manera de facturar a cambio de nada, sino la única salida que nos queda para defendernos de quienes no aprecian, valoran o respetan nuestro trabajo".