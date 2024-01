Revela cómo creen los latinos que hablan los españoles y lanza este mensaje final

El usuario de TikTok @dagaclava ha publicado un vídeo explicando cómo creen los latinos que hablan los españoles con el objetivo de aclarar o desmentir ciertas ideas.

"Tío, joder, macho tronco... Así piensa la gente de Latinoamérica que habla la gente española. También piensan que cecean y hablan todo con la z", ha empezado señalando.

Antes que nada, ha señalado que hace la grabación porque se ve "en la obligación moral de enseñarle a Latinoamérica cómo es realmente el acento español".

"No se cecea todo. La c es de casa y la z de zapato. La s suena totalmente, como nosotros la pronunciamos (....) En lo que no se equivocan a la hora de imitar el acento español es en la j, porque en España se pronuncia muchísimo", ha continuado el joven latino.

Para terminar, ha dicho que nadie debe "avergonzarse de su acento", independientemente del país en el que se encuentren: "No tienen que fingir nada. Siéntanse orgullosos de dónde son. Concha de su madre".