Rufián se pronuncia, saliéndose del argumentario, sobre la entrevista de Ana Rosa a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha acabado su ronda de entrevistas por los considerados medios no afines: después de Carlos Alsina y de Pablo Motos, este martes ha estado en el plató de Ana Rosa Quintana en Telecinco.

Como era de esperar, esta entrevista entre el presidente del Gobierno y la reina de las mañanas ha copado toda la conversación de la mañana y de buena parte de la tarde.

Sobre la entrevista se ha pronunciado en Todo es mentira, el programa de Risto Mejide y Marta Flich en Cuatro, el dirigente de ERC Gabriel Rufián, que ha comentado que se ha salido del argumentario para dar a conocer su opinión.

"Siento empatía porque durante cuatro años yo también pensaba que no tenía que ir a según qué sitios y cuando han pasado cuatro años me he dado cuenta de repente la gente me decía 'no, no es que tú has votado a cambio de nada. Has votado gratis'", ha contado Rufián, que cuando preguntaba dónde había visto eso le decían que en tertulias y en periódicos.

"Creo las todas las izquierdas hemos sufrido este mal de no ser capaces de ir a todos los sitios", ha apostillado el dirigente de ERC, que antes ha dicho que se iba a salir del argumentario para responder.

Después le han puesto un fragmento de la entrevista de Quintana a Sánchez donde el presidente le decía todo el rato que lo que decía la periodista eran opiniones y no hechos.

"El periodismo, el análisis de la realidad aséptico no existe. No pasa nada por decirlo. Hay que respetarlo", ha señalado Rufián, que ha dicho que Quintana es una persona que "crea opinión" y que, a veces, "hay que intentar contrarrestarlo".

Ha repetido que no se puede estar cuatro años sin ir al programa del prime time de España: "Lo digo también porque a mí me ha pasado". "Tienes que intentar ir a todos los sitios porque es lo que hay", ha señalado el dirigente catalán, que ha afirmado que el problema es que hay mucho spin doctor dirigiendo a políticos.