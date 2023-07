Santiago Niño Becerra anticipa lo que pasará en España en septiembre gane quien gane las elecciones

El popular economista Santiago Niño Becerra, uno de los pocos que vio venir la crisis económica de 2008, ha anticipado de que, a partir de septiembre, España vivirá momentos difíciles. Y ha garantizado que esto será así gane quien gane las elecciones del 23 de julio.

En una entrevista en Heraldo, el especialista ha afirmado que después del verano la economía "estará muchísimo peor porque se va a tener que preparar el presupuesto del año que viene y los países van a tener que tomar medidas para reducir el déficit, si no a España ya le abrirían expediente por exceso de déficit".

Niño Becerra ha anticipado, además, que "gane quien gane las elecciones, estas medidas las va a tener que afrontar": "Ya se está hablando de racionalización del gasto, evidentemente serán recortes, al margen de las promesas electorales".

En ese momento, el periodista le ha recordado que esos recortes no están saliendo en ningún momento en la campaña electoral. Y el economista ha sido firme: "No, pero ya se sabe que las promesas electorales son papel mojado, las de unos y otros, porque la realidad se impone".

"Gane quien gane, las medidas que se van a tener que tomar a partir de septiembre van a ser tremendas. Máxime deteriorándose la actividad industrial", ha avisado antes de recalcar que "todo lo que se está viendo ahora del empleo no es real".

"Creo que la fotografía de la situación real la veremos en septiembre, cuando el turismo se reduzca, empiece a notarse el impacto del aumento de los tipos de interés y el ahorro producido en la pandemia haya desaparecido", ha anticipado.

Becerra ha explicado que "a partir del verano el aumento de tipos puede ser más significativo y en países como Alemania hay una pérdida de producto interior bruto (PIB), la situación se complica".

"Otro tema del que no se está hablando es que los países de la OPEP Plus (que representa alrededor del 60% de la producción mundial) han decidido recortar barriles de petróleo entre agosto y diciembre, lo que va a tener un impacto en el precio de la energía. Teniendo en cuenta la dependencia de España, la situación no es muy optimista", ha zanjado.