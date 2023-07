Santiago Segura deja claro lo que piensa sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

El director de cine Santiago Segura ha dejado caer un mal augurio sobre el futuro de la relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que se casan este sábado.

En una entrevista con Sonsoles Ónega en el programa Y ahora Sonsoles, el cineasta ha aclarado que él no está invitado. "Tamara me conoce y creo que sabe que no soy yo muy de bodas", ha señalado.

Dicho eso, ha apostillado: "Yo le deseo lo mejor, pero eso no pinta muy bien. No, me refiero, a la larga no sé". En ese momento la periodista le ha dicho: "¿Ves a Íñigo padre divorciado?".

"Lo bueno que tiene esto es que, se divorcien o no se divorcien, van a poder seguir sacando exclusivas, que es lo bonito", ha ironizado, provocando las risas en el plató del programa.

"Tienen ahí un remanente. Yo pienso: me caso y, si me sale rana, me divorcio, pero bueno tengo un par de exclusivas", ha añadido Segura.