Se da cuenta al ir a Portugal de algo que sólo hacemos los españoles

La creadora de contenido Belén Santo (@santobelen_) se ha dado cuenta mientras estaba en Portugal con un amigo de algo que "solo hacemos los españoles".

"Los españoles hacemos que, según me dice mi amigo que vive en Lisboa, en Portugal no se hace", ha iniciado en el vídeo, que cuenta ya con 224.000 visualizaciones y 20.000 me gusta.

"El que sepa qué significa que lo diga", ha sugerido. Brindó con sus amigos en el bar portugués y, a lo que se refería, era que los españoles apoyan el vaso en la mesa antes de beber.

Los usuarios han hecho comentarios divididos, cada uno entendiéndolo de una manera diferente: "El que no apoya no f...". "Eso solamente lo he visto en Andalucía, en Cataluña, por ejemplo, no", ha comentado otro.

"Yo lo hago para quitar las gotas del borde del vaso o copa y que no gotee", ha afirmado uno de los internautas. Otro ha sacado la conclusión de que, según sabe el, para brindar no hay que chocar la copa, solo levantarla".