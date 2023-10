Se encuentra un móvil cargándose en un baño público y lo que hace provoca más de 3.000 comentarios

La usuaria de TikTok @alejandraurreaa ha provocado más de 3.000 comentarios y un millón de 'me gusta' al mostrar lo que hizo cuando se encontró un teléfono móvil cargándose, sin su dueño, en un baño público.

"Estoy en un baño público y miren lo que me encontré: un móvil de alguien que lo dejó ahí cargando y que cree que vivimos en Suiza y que aquí nadie roba. Entonces le voy a dejar un vídeo como consejo", señala.

Dicho eso, la usuaria se graba mientras deja el mensaje al dueño del teléfono: "Hola chico. Sí, yo entré a este baño y me parece muy mal hecho que hayas dejado tu celular por ahí a la deriva. Los celulares también tienen sentimientos".

"Y es que tú crees que ¿dónde vivimos? ¿En Suiza? Amigo aquí en Colombia la gente roba y si tu haces esto después no te quejes", le dice antes de darle cuatro consejos consejos: "No dejes el celular conectado en baños públicos porque te lo pueden robar o gente como yo, que orinó y no se lavó las manos lo puede estar cogiendo y luego lo vas a coger".

"Segundo: hazte exámenes de enfermedades de transmisión sexual periódicamente porque eso es muy importante. Tercero: ayuda a tu mamá con el mercado y paga alguna factura. Y cuarto: sé muy feliz. Te quiero mucho", remata.

Entre los comentarios, destacan dos que han acumulado también miles de 'me gusta': "Yo creo que después de eso le robaron el celular al muchacho JAJAJAJAJAJAJ". Y otro: "El ladrón viendo el video: 'Eso es verdad' 🤓☝️".